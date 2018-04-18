العبادي يؤكد أنهم ملتزمون بمنع داعش من إحداث أي تغيير ديموغرافي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مازالت ملتزمة بإعادة النازحين بشكل طوعي ومنع تنظيم داعش من إحداث أي تغيير ديموغرافي.