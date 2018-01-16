الجبير يؤكد أن إيران المصدر الأكبر للخطر في المنطقة بسبب دورها في لبنان واليمن وسورية

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن إيران المصدر الأكبر للخطر في المنطقة بسبب دورها في لبنان واليمن وسورية.

وأعلن أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ لقصف السعودية.