الجيش الباكستاني يعلن عن مقتل أربعة من جنوده بنيران القوات الهندية.
GMT 22:03 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرمقتل 3 جنود باكستانيين برصاص القوات الهندية على خط المراقبة
GMT 01:15 2017 الخميس ,14 أيلول / سبتمبرباكستان تتهم القوات الهندية بقتل أحد المدنيين دون استفزاز مسبق
GMT 08:11 2017 الجمعة ,04 آب / أغسطسالصين تطلب من الهند سحب قواتها إلى الشريط الحدودي
GMT 06:16 2017 الجمعة ,04 آب / أغسطسالصين تطلب من الهند سحب قواتها فورا إلى الجانب الهندى من الشريط الحدودى
GMT 22:33 2017 السبت ,27 أيار / مايومقتل 11 شخصًا فى كشمير برصاص القوات الهندية
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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