قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من بلدة العيسوية بينهم طفلان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، بينهم طفلان.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من : أمير خلدون مصطفى، وأحمد عامر محمود، ومحمد أيمن عبيد، بعد دهم منازلهم في بلدة العيسوية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين منير داري ، وفهد أيمن القيسي ، والشاب مجد حاتم شلالدة ، وحولتهم للتحقيق في مركز "المسكوبية" غرب القدس.