مفوض أوروبي يدعو إلى اجتماع قريب بين ميركل وبوتين لبحث الأزمة السورية

دعا مفوض أوروبي إلى عقد اجتماع قريب بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الأزمة السورية.
ورداً على سؤال حول الدور الذي من الممكن أن تلعبه ميركل في العملية الدبلوماسية التي تسعى إليها ألمانيا وفرنسا من أجل إنهاء الحرب في سوريا، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية والموارد البشرية، غونتر أوتينغر، اليوم الاثنين قبل اجتماعات للجان القيادية في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل، في برلين: "المستشارة لديها سلطة عليا، بوضوح تام: عندما تجلس ميركل إلى طاولة المفاوضات، سيكون لها بالتأكيد وزنها وحججها، وستكون ممثلة قيادية للاتحاد الأوروبي".
ويذكر أن ميركل التقت بوتين في قمة العشرين بهامبورغ الألمانية الصيف الماضي، وتجري ميركل محادثات هاتفية دورية مع بوتين.
وذكر أوتينغر أنه من السديد أيضاً أن تعقد ميركل وبوتين لقاءً لمناقشة الأوضاع في شرق أوكرانيا، وقال: "أعتقد أنه يمكن بعد ذلك التحدث عن قضايا أخرى تخص الجوار الأوروبي".
وأكد السياسي الألماني ضرورة بحث كافة الخيارات الدبلوماسية، لأن الأمر يتعلق بالجوار الأوروبي، مضيفاً أن أزمة اللاجئين سببها إلى حد كبير الحرب في سوريا، وقال: "لذلك يتعين علينا بذل المزيد من الجهود الآن لعرض أي فرصة للحوار ومحاولة التهدئة".
ودعت نائبة رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، يوليا كلوكنر، إلى تجنب قطع الحوار مع روسيا، وقالت: "لكن يتعين علينا جعل مواقفنا تجاه روسيا واضحة تماماً".
وذكرت كلوكنر أنه إذا اتفقت ألمانيا وفرنسا، على موقف موحد فهذا أمر جيد لأوروبا.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت في ساعة مبكرة من صباح أول أمس السبت ضربات على سوريا، حسب ما أعلن قادة الدول الثلاث، وذلك رداً على هجوم كيماوي قاتل على بلدة دوما قرب دمشق نهاية الأسبوع الماضي.
وتسعى ألمانيا وفرنسا الآن إلى إطلاق عملية دبلوماسية لإنهاء النزاع في سوريا.
GMT 09:36 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانالخارجية الفلسطينية ترحب بقرارات القمة العربية حول القضية الفلسطينية
GMT 08:47 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان"حظر الأسلحة الكيماوية" تجتمع اليوم لبحث الهجوم على دوما
GMT 08:43 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانوزير خارجية بريطانيا يؤكد أن الحرب في سوريا ستستمر
GMT 08:11 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانمحاكمة قس أميركي بتهمة الإرهاب في تركيا
GMT 08:08 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانرئيس الوزراء الأسترالي يبحث الأمن والتجارة في جولة أوروبية
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
أرسل تعليقك