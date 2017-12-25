سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في غارات جوية للتحالف العربي على مبنى محافظة ذمار شمال اليمن
GMT 13:20 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمليشيا الحوثي تواصل قصفها لقرى عزلة الحيمة في مديرية التعزية شمال مدينة تعز، جنوب اليمن.
GMT 09:37 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 19:30 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبردوي انفجارات عنيفة ومتقطعة تهز جبهات القتال في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن
GMT 19:22 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرسقوط ثلاث قذائف تطلقها مليشيا الحوثي، على الاحياء السكنية غرب مدينة تعز جنوب اليمن وانفجارات عنيفة تهز المنطقة.
GMT 17:34 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني يغادر البعثة الروسية من مقر السفارة إلى المطار في صنعاء
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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