الجيش المصري يدمّر عدد من الأوكار والعبوات الناسفة في سيناء

تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على أربعة عناصر مسلحة، وتدمير عدد من الوكار والعبوات الناسفة، في إطار تنفيذها العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018".

وأفاد بيان للقوات المصرية اليوم، أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد وكرين اثنين للعناصر الإرهابية، والقضاء على أربعة عناصر مسلحة شديدة الخطورة، فضلاً عن القبض على 250 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، بالإضافة إلى ضبط وتدمير 46 عربة مختلفة الأنواع، و114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة ، مشيراً إلى أنه تم تدمير 386 ملجأ ووكرًا ومخزنًا عُثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لاستهداف قوات المداهمة، بالإضافة إلى 8 دانات هاون وكميات من الذخائر.