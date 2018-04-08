الجيش المصري يدمّر عدد من الأوكار والعبوات الناسفة في سيناء

تمكنت القوات المسلحة المصرية من القضاء على أربعة عناصر مسلحة، وتدمير عدد من الوكار والعبوات الناسفة، في إطار تنفيذها العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب "سيناء 2018".
وأفاد بيان للقوات المصرية اليوم، أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد وكرين اثنين للعناصر الإرهابية، والقضاء على أربعة عناصر مسلحة شديدة الخطورة، فضلاً عن القبض على 250 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم.
وأضاف البيان أنه تم اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، بالإضافة إلى ضبط وتدمير 46 عربة مختلفة الأنواع، و114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة ، مشيراً إلى أنه تم تدمير 386 ملجأ ووكرًا ومخزنًا عُثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لاستهداف قوات المداهمة، بالإضافة إلى 8 دانات هاون وكميات من الذخائر.
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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