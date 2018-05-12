سلطات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم اربعة فلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في الضفة الغربية.وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطيينين بينهم مسن خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة فيما اعتقلت شابا فلسطينيا في مدينة نابلس في الضفة الغربية بعد مداهمة منزله.
في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم وبلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
إلى ذلك اعتدت عصابات المستوطنين الاسرائيليين وجنود الاحتلال الليلة الماضية على المشاركين في فعالية احتجاجية نظمها تجمع شباب ضد الاستيطان في تل الرميدة في مدينة الخليل بالتزامن مع مسيرات العودة.
وكان شاب فلسطينى استشهد امس وأصيب مئات اخرون جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المشاركين فى فعاليات مسيرة العودة في قطاع غزة المحاصر.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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