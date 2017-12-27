الحوثيون يقتحمون مدرسة في إب لإجبار الطلاب على القتال وينهبون مساعدات إغاثية من مخازن المدرسة

اقتحم الحوثيون مدرسة في إب لإجبار الطلاب على القتال ونهب مساعدات إغاثية من مخازن المدرسة.
GMT 12:36 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يستهدفون سيارة تقل نازحين من مديرية التحيتا في طريقهم إلى الخوخة بصاروخ موجه
GMT 12:07 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرجماعة الحوثيين يعلنون استهداف قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض والتحالف يعلن اعتراضه
GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر"سارة ساندرز" ندين القمع القاسي الذي يمارسه الحوثيون تجاه المعارضة السياسية في صنعاء
GMT 14:41 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبرالحوثيون يحوطون بالاستاد الرياضي في محافظة ذمار شمال اليمن ويمنعون الاقتراب منه ويقطعون الخط الرابط بين محافظتي صنعاء وتعز ويمنعون الاقتراب من مقبرة العمودي في المحافظة ذاتها.
GMT 19:20 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبرقوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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