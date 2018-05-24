إصابة شابين برصاص الاحتلال وآخر بالكسر لتعرضه للدهس خلال مواجهات

أصيب شابان، فجر اليوم الخميس، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بالكسر لتعرضه للدهس من قبل أحد الجيبات العسكرية الإسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة شبان أصيبوا خلال مواجهات اندلعت شرق المدينة، حيث أصيب الشاب لؤي نصار أبو عيشة (20 عاما)، من مخيم بلاطة، بكسر بالرجل اليسرى إثر تعرضه للدهس من قبل قوات الاحتلال أثناء المواجهات، ومحمد وليد كلبونة (19 عاما)، وزيد صوافطة (19 عاما)، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى رفيديا الحكومي، لتلقي العلاج.