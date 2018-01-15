انسحاب منظمة بدر وعصائب أهل الحق من تحالف نصر العراق الانتخابي برئاسة العبادي
GMT 16:22 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر8 ملايين مدني في العراق وسوريا بمأمن من هجمات داعش
GMT 12:25 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرتبادل رفات ضحايا حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران
GMT 12:43 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرانسحاب وزراء حركة التغيير "كوران" من حكومة إقليم كردستان العراق
GMT 12:41 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبراستقالة يوسف محمد رئيس برلمان كردستان العراق
GMT 14:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرمقتل 5 متظاهرين وإصابة نحو 80 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن في السليمانية في إقليم كردستان العراق
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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