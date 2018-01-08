مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، صباح الاثنين.
GMT 10:39 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرمصلون أتراك يعتصمون أمام مركز شرطة الاحتلال في باب السلسلة بـالقدس المحتلة رفضًا لاعتقال أحدهم داخل المسجد الأقصى.
GMT 09:20 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمستوطنون يقتحمون بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس.
GMT 20:20 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تنصب حاجزًا وتفتش مركبات المقدسيين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
GMT 15:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يقتحم حي السعود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
GMT 16:56 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تعتدي على مواطنين أتراك أثناء دخولهم إلى المسجد الأقصى
جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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