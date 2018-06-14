القوات اليمنية المشتركة توسع عملياتها حول الحديدة ويفصلها كيلومتران عن مطار المدينة
GMT 10:51 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوالحكومه المصرية الجديده تؤدي اليمين الدستوريه امام الرئيس السيسي الان
GMT 09:58 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوصدور مرسوم ملكي أردني بتشكيل الحكومة الجديدة من 28 وزيرًا برئاسة عمر الرزاز
GMT 09:28 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيومجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث هجوم التحالف الذي تقوده السعودية على الحديدة.
GMT 09:26 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوطائرات التحالف العربي استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي جنوب الحديدة ومواقع كانت تستخدمها الميليشيات لإطلاق قذائف الهاون
GMT 09:16 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوميليشيات الحوثي تشن حملة اعتقالات في الحديدة منهم شبان في مديرية الجراحي تخوفًا من تنسيقهم مع القوات اليمنية المشتركة
كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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