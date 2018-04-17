الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبين نادي الأسير، في بيان، بحسب وكالة "وفا"، أن 5 فلسطينيين جرى اعتقالهم من بلدة عزون شرق قلقيلية، واثنين آخران في محافظة جنين، وآخر من نابلس.