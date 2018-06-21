المسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة
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المسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة

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العرب اليوم - المسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري
طرابلس - العرب اليوم

المسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة

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المسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة المسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة



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المسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة المسماري يصرح أن غارات جوية ينفذها الجيش الوطني على مواقع الإرهابيين في ميناءي رأس لانوف والسدرة



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خلال مشاركتها في حفلة " Serpentine Gallery"

أليكسا تشونغ تتألق بفستان أسود رائع من الدانتيل

لندن ـ ماريا طبراني

أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه

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