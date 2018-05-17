الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم، عدة مواقع في قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني على الأقل واشتعال النيران وتدمير في ممتلكات المواطنين المجاورة .
وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل موقعين شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بشظايا في قدميه نقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة للعلاج وحالته متوسطة .
فيما قصف الطيران الحربي موقعًا شمال غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ، ما أدى إلى دمار كبير وأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة .
كما قصف تلك الطائرات موقعًا غرب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة "إف16"، ما أوقع أضرارًا مادية في ممتلكات المواطنين المجاورة، واشتعال النيران، إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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