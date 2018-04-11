سقوط طائرة عسكرية في الجزائر أثناء توجهها إلى مدينة بشار

سقطت صباح الأربعاء، طائرة عسكرية في القاعدة العسكرية لبوفاريك بالجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية قبل قليل.
وأكدت الوكالة الجزائرية أن الطريق السيار الرابط بين الجزائر و البليدة، لوحظ بالقرب منه حريق و دخان كثيف منبعث من موقع الحادث الذي يجهل سببه.
وأفاد مصدر أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بشار، وقد تم إيفاد فرق خاصة للحماية المدنية إلى عين المكان لإسعاف ضحايا محتملين.
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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