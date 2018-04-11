سقوط طائرة عسكرية في الجزائر أثناء توجهها إلى مدينة بشار

سقطت صباح الأربعاء، طائرة عسكرية في القاعدة العسكرية لبوفاريك بالجزائر، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية قبل قليل.

وأكدت الوكالة الجزائرية أن الطريق السيار الرابط بين الجزائر و البليدة، لوحظ بالقرب منه حريق و دخان كثيف منبعث من موقع الحادث الذي يجهل سببه.

وأفاد مصدر أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بشار، وقد تم إيفاد فرق خاصة للحماية المدنية إلى عين المكان لإسعاف ضحايا محتملين.