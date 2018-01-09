أردوغان يقول أن عمليات درع الفرات في سورية ستستمر في عفرين ومنبج
GMT 09:24 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرمقتل 21 مدنيًا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في غارات جوية شنها النظام السوري على محافظة إدلب شمال غرب سورية.
GMT 20:51 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرالجيش السوري يكسر الحصار عن قواته في إدارة المركبات بحرستا شرق العاصمة بعد معارك عنيفة مع عناصر جبهه النصرة وفيلق الرحمن
GMT 10:02 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرماكرون يستقبل أردوغان في باريس لبحث سورية وأوروبا وحقوق الإنسان
GMT 15:13 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايراستشهاد سيدة وإصابة 22 شخث آخرين إثر سقوط قذيفة صاروخية أمام مخبز بحي العمارة في دمشق
GMT 08:20 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرموسكو تعلن مقتل عسكريين روسيين اثنين في هجوم بالهاون في سورية
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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