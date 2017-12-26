وصول ثلاثة وعشرين جثة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مستشفى الثورة في مدينة اب وسط اليمن

وصل ثلاثة وعشرين جثة من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى مستشفى الثورة في مدينة إب وسط اليمن ، قادمة من محافظة تعز جنوب البلاد.
GMT 18:48 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقصف عنيف تشنه ميليشيا الحوثي من مواقعها في مفرق الطوير على مواقع الجيش الوطني جنوب اليمن
GMT 17:48 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرماكرون يرفض تزويد إيران ميليشيا الحوثي بتقنيات صواريخ باليستية
GMT 21:28 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبررئيسة وزراء بريطانيا تجري اتصالًا هاتفيًا مع العاهل السعودي و تعبر له عن إدانة المملكة المتحدة لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي
GMT 19:57 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الأميركي دونالد ترامب يدين خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا تجاه الرياض
GMT 02:14 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرالخارجية الأميركية تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه السعودية
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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