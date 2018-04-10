لقي ما لا يقل عن 29 شخصاً مصرعهم في الساعات الأخيرة، في هجوم لتنيظم داعش على مواقع لقوات النظام السوري في مناطق صحراوية شرقي محافظة حمص وسط سوريا، حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء، المرصد السوري لحقوق الإنسان.