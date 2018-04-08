قوات النظام السوري تجدد قصفها على الغوطة الشرقية

جددت قوات النظام السوري قصفها ، اليوم ، على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وذلك غداة مقتل العشرات جراء غارات لقوات النظام السوري وإصابة آخرين في حالات اختناق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم ، أن قصف قوات النظام السوري تجدد على مدينة دوما صباح اليوم ، مع استمرار المفاوضات حول إجلاء الراغبين من مدينة دوما.
ووثق المرصد أمس السبت مقتل 42 مدنياً جراء قصف قوات النظام السورية الجوي على مدينة دوما.
وأشار إلى أن 70 حالة اختناق وصعوبة تنفس بين المدنيين في الأقبية والملاجئ جراء الهجوم الكيماوي من قبل قوات النظام السوري على مدينة دوما ، وأنّ "11 شخصاً بينهم أربعة أطفال توفوا جراء ذلك.
GMT 09:40 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالجيش اليمني يأسر 12 عنصراً من الميليشيا الحوثية الانقلابية
GMT 09:31 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالجيش المصري يدمّر عدد من الأوكار والعبوات الناسفة في سيناء
GMT 09:00 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانمحمد بن سلمان يغادر مدينة هيوستن متوجهاً للجمهورية الفرنسية
GMT 08:56 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانمقتل 70 شخصاً على الأقل جراء الهجوم الكيماوي الذي استخدمه النظام السوري
GMT 06:27 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانإصابة شخص بحريق اندلع ببرج ترامب في مدينة نيويورك
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
أرسل تعليقك