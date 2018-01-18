الخارجية السورية تعلن أن الوجود الأميركي في سورية غير شرعي ويمثل عدوانا على السيادة السورية
GMT 13:19 2017 الخميس ,29 حزيران / يونيوالخارجية السورية تعلن أن إدعاءات واشنطن حول وجود نوايا لدى دمشق بشن هجوم كيميائي مضللة ولا تستند إلى أي معطيات أو مبررات
GMT 07:43 2017 الخميس ,27 إبريل / نيسانالخارجية السورية تؤكد أن حملة التضليل الفرنسية تظهر انخراط باريس بجريمة خان شيخون
GMT 15:44 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسانارتفاع حصيلة القصف التركى على شمال سوريا لـ 28 قتيلا من الأكراد
GMT 14:04 2017 الإثنين ,10 إبريل / نيسانالخارجية السورية تعلن الحكومة فقدت ثقتها بالمبعوث الأممى كوسيط فى المفاوضات
GMT 18:11 2016 الأربعاء ,26 تشرين الأول / أكتوبرالخارجيةالسورية تؤكد الاتهامات ضد سورية حول استخدام الأسلحة الكيميائية لا تستند إلى أدلة ملموسة
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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