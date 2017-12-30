وصول عدد من جثث ميليشيات الحوثي إلى محافظتي الحديدة و إب

وصلت منذ قليل عدد من جثث عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى محافظتي الحديدة و إب في اليمن.
GMT 13:28 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرمقتل 38 من ميليشيات الحوثي بسلسلة غارات للتحالف العربي استهدفت اجتماعًا ومواقع عسكرية في دمت شمالي محافظة الضالع
GMT 17:52 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي عبد الفتاح غلاب وخمسة من مرافقيه في منطقة الحيمة شمالي محافظة تعز
GMT 13:40 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرمقتل 9 من ميليشيات الحوثي في عمليات قنص نفذها مجهولون في أحياء صنعاء
GMT 12:11 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرمقتل 6 من ميليشيات الحوثي في عمليات قنص قام بها مجهولون في شارع الثلاثين جنوبي صنعاء
GMT 15:53 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرأسر 50 مسلح من ميلشيا الحوثي جنوب محافظة شبوة اليمنية
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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