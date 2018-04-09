دمشق تتهم إسرائيل بقصف مطار التيفور العسكري

قال مصدر عسكري سوري صباح اليوم الإثنين، إن إسرائيل شنت الغارة الجوية على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا.

وأوضح المصدر العسكري، أن "العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز إف-15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية".

وأسفرت الضربة الجوية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم مقاتلون إيرانيون.