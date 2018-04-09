كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي أغار على مطار التيفور في سوريا فجر اليوم.

وجاء في بيان نشرته الوزارة: "يوم الاثنين 9 أبريل في تمام الساعة 3:25 فجراً وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة التيفور العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض دون أن تدخل في المجال الجوي السوري، وفوق الأراضي اللبنانية"، وفق ما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، على موقعها الإلكتروني.