كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي أغار على مطار التيفور في سوريا فجر اليوم.
وجاء في بيان نشرته الوزارة: "يوم الاثنين 9 أبريل في تمام الساعة 3:25 فجراً وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة التيفور العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض دون أن تدخل في المجال الجوي السوري، وفوق الأراضي اللبنانية"، وفق ما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، على موقعها الإلكتروني.
GMT 08:56 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسانمقتل 5 دواعش أجانب في كركوك
GMT 08:54 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيساندمشق تتهم إسرائيل بقصف مطار التيفور العسكري
GMT 08:50 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسانالجيش الإسرائيلي يشكل لجنة تحقيق في أداء جنوده على حدود قطاع غزة
GMT 14:52 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانرئيس الوزراء الجزائري يلتقي وزير الخارجية الأنغولي
GMT 14:19 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
أرسل تعليقك