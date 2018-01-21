رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يرفض عقد جلسات البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ، ويهدد الحكومة الشرعية بعمل مسلح .
GMT 12:57 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرانتشار قوات من الحماية الرئاسية في مدينة عدن جنوبي اليمن
GMT 23:59 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر4 قتلى على الأقل وعدد من الجرحي في انفجار سيارة مفخخة وسط عدن
GMT 08:04 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبراشتباكات مسلحة وسط سوق القاهرة في مدينة عدن جنوب اليمن
GMT 09:03 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبراعلنت وزارة الداخلية اليمنية ارتفاع قتلى التفجير الانتحاري في مبنى البحث الجنائي بمدينة عدن جنوب اليمن الى 46 قتيل و47 جريح .
GMT 14:29 2017 الأربعاء ,09 آب / أغسطسمسلحون مجهولون يغتالون أحد أقارب الرئيس عبدربه هادي في عدن
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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