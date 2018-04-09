الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة تحقيق في أداء جنوده على حدود قطاع غزة

أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي أيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق في أداء الجيش خلال الجمعة الثانية من التظاهرات الفلسطينية على الشريط الحدودي لقطاع غزة، مستبقاً تشكيل أي لجان دولية قد يطالب الفلسطينيون وجهات عربية أو أوروبية بتشكيلها.