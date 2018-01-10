استمرار سلسلة الغارات الجوية العنيفة على مواقع الحوثيين شمال غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن، وتحليق مكثف ومنخفض لمقاتلات التحالف ، ومصادر توكد أن نحو 30 غارة على معسكر الاستقبال بهمدان حتى الآن والتحليق مستمر.
GMT 19:03 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / ينايرليبيا تصرح بتجدد الغارات على الجفرة وقرارات جدلية للسراج
GMT 14:05 2016 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبرارتفاع عدد القتلى جراء الغارات والقصف على شرق حلب اليوم إلى نحو 56 شخصًا
GMT 18:55 2016 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبرإيرولت يؤكد أن مشروع القرار يطالب بوقف الغارات وإنشاء منطقة حظر جوي
GMT 20:27 2016 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبرتقارير محلية عن ارتفاع عدد قتلى الغارات في حلب إلى 120 شخصًا
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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