استمرار سلسلة الغارات الجوية العنيفة على مواقع الحوثيين شمال غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن، وتحليق مكثف ومنخفض لمقاتلات التحالف ، ومصادر توكد أن نحو 30 غارة على معسكر الاستقبال بهمدان حتى الآن والتحليق مستمر.