استشهاد مواطن متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال شرق غزة

استشهد مواطن، فجر اليوم السبت، متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة في الذكرى الـ70 لنكبة شعبنا الفلسطيني شرق مدينة غزة.

وأفاد ت مصادر نقلاً عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، باستشهاد المواطن حسين سالم أبو عويضة(41 عاما) فجر اليوم، متأثراً بجروحه، التي أصيب بها قبل أيام.

وباستشهاد المواطن أبو عويضة ترتفع حصيلة الشهداء منذ 30 آذار الماضي إلى 116 شهيدا.