وقفة احتجاجية رافضة لزيارة ثيوفولوس لكنيسة المهد في مدينة بيت لحم.
GMT 13:26 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالاحتلال يعتقل طفلا على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم
GMT 18:59 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبرإصابة شاب برصاص الاحتلال بمخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم.
GMT 10:54 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليواعتداءات من جانب قوات الاحتلال على المصلين في بيت لحم
GMT 23:36 2017 الثلاثاء ,18 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم وتتواجد قرب مدرسة المهد في هذه الأثناء
GMT 09:52 2017 الإثنين ,17 إبريل / نيساناندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت لحم
خطفت الممثلة الأميركية، كاروتشي ترين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والجذابة، في حفلة "W Magazine"، مساء الخميس، والتي أقيمت في فندق شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، وتألقت النجمة البالغة من العمر 29 عامًا، في فستان باللون الأصفر المشرق والذي جاء على شكل الكيمونو الياباني، ولفتت ترين الأنظار بفضل لياقتها البدنية التي أبرزت من خلال التقاطها بعضا من الصور خارج القاعة الفاخرة. وارتدت النجمة زوجًا من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب عال، أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات، وحقيبة يد بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية باللون الأحمر والأسود من خلال شعرها المرفوع على شكل ذيل حصان أنيق، واختارت وضع القليل من المكياج ولمسات من أحمر الشفاه النيوود، وكانت كاروتشي جزءا من حضور قوي من عددا من النجمات والمشاهير حيث احتفل الحدث بإنجازات المرأة في مختلف المجالات الترفيهية. وكان من بين الحضور
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