الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على عدد من المواقع في قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عدة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة .
وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في القطاع، أن طائرات حربية إسرائيلية، قصفت ثلاثة مواقع شرق مدينة رفح وغربها، مما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بجروح مختلفة بشظايا الصواريخ، نقلا على إثرها إلى مستشفى في المدينة لتلقي العلاج ، إضافةً إلى اشتعال النيران في محيط المكان.
كما أصيب شاب فلسطيني بجروح متوسطة، جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية على موقع غرب مدينة خان يونس ، نقل على إثرها إلى المستشفى ، وألحقت أضرارا جسيمة بالموقع.
وقصفت الطائرات بثلاثة صواريخ موقعا شرق المحافظة الوسطى في القطاع ، مما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار جسيمة في المنازل المجاورة، وبث حالة من الخوف في صفوف الأطفال الآمنين ، بينما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي من نوع " أف 16 " بصاروخين على الأقل موقعاً في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره بالكامل، وإلحاق أضرار في المنازل المجاورة.
كما قصف الطيران الحربي موقعا في منطقة أبراج الشيخ زايد شمال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع بثلاثة صواريخ ، وألحقت به أضرار جسيمة وفي ممتلكات الفلسطينيين القريبة من الاستهداف .
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