قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان من برطعة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان من بلدة برطعة المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت ثلاثة شبان من بلدتي ياصيد وقفين يعملون في برطعة دون معرفة هوياتهم، كما نصبت حاجزا عسكريا وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها.