قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين من قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مدينة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين جيش الاحتلال والشبان عند المدخل الشمالي للمدينة في ساعات متأخرة من اللية، في حين تم اعتقال متيم خلدون رضوان (17 عاما)، وثائر أشرف زيد (19 عاما).