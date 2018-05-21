الاحتلال يطلق الرصاص وقنابل الإضاءة شرق قطاع

أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، اليوم الاثنين، الرصاص الحي وقنابل الإضاءة وسط تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء، دون أن يبلغ عن اصابات