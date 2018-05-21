قوات الاحتلال تعتقل طفلاً جنوب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، طفلا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وأفاد مصدر أمنى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل ساري محمد ساري طقاطقة (15 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

وأضاف المصدر ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع شرقا، وداهمت عددا من المنازل تعود لمواطنين من عائلة الصباح، وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.