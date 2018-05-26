اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة "خاطئا".
قال ماكرون، في كلمة له خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي عقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية شمالي البلاد، أمس، "بكل وضوح هذا القرار خاطئ، وأعتقد أنه ينبغي علينا اليوم ألا نزعزع في المنطقة الاستقرار القائم على مبادئ واضحة وتوازن معين".
وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين وملتزمة به، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات بهذا الصدد.وأضاف: "لهذا السبب فإن قرار نقل السفارة ليس صائبا أو مرغوبا، ونشعر بالحزن بخصوص ذلك".
GMT 08:36 2018 السبت ,26 أيار / مايوقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين من قلقيلية
GMT 08:34 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوعشرات الآلاف يتدفقون الى القدس لأداء "الجمعة الثانية" في رحاب "الأقصى"
GMT 08:29 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوإصابة نحو 15 شخصًا بانفجار مطعم في كندا
GMT 08:26 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوكوبا تعلن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة
GMT 08:23 2018 الجمعة ,25 أيار / مايوسقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط بنغازي
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
أرسل تعليقك