الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب شرق الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم ، شابا من مدينة الخليل بالضفة الغربية.وأفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي هاني سلطان (20 عاما)، من منطقة البويره شرق الخليل، بعد أن اعتدت عليه بالضرب.