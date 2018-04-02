القوات الإسرائيلية تعتقل ستة من القدس المحتلة وثلاثة من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، ستة أطفال فلسطينيين بعد دهم منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحوّلتهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة.

ووفقًا لمصادر محلية في القدس، فإن الاعتقالات شملت كلا من: محمود أشرف عبيد (13 عامًا)، وصالح الفاخوري (13 عامًا)، وإسماعيل علي عاصي (13 عامًا)، ويونس سفيان عبيد (15 عامًا)، ورضى محمد خضر عبيد (17 عامًا)، وعلي أمجد عطية (13 عاماً).وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا ثلاثة شبان.

وأفادت مصادر أمنية في المدينه، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العين ورفيديا بالمدينة، واعتقلت كلا من: خالد علاء الطويل (20 عامًا)، ومحمد الكوني (23 عامًا)، وحمزة خويرة في العشرينيات من عمره، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها