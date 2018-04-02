القوات الإسرائيلية تعتقل ستة من القدس المحتلة وثلاثة من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، ستة أطفال فلسطينيين بعد دهم منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وحوّلتهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة.
ووفقًا لمصادر محلية في القدس، فإن الاعتقالات شملت كلا من: محمود أشرف عبيد (13 عامًا)، وصالح الفاخوري (13 عامًا)، وإسماعيل علي عاصي (13 عامًا)، ويونس سفيان عبيد (15 عامًا)، ورضى محمد خضر عبيد (17 عامًا)، وعلي أمجد عطية (13 عاماً).وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا ثلاثة شبان.
وأفادت مصادر أمنية في المدينه، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العين ورفيديا بالمدينة، واعتقلت كلا من: خالد علاء الطويل (20 عامًا)، ومحمد الكوني (23 عامًا)، وحمزة خويرة في العشرينيات من عمره، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها
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إنها واحدة من عارضات الأزياء الأشهر في عالم الموضة، والمعروفة بأناقتها وحسها الفريد للأزياء بطريقة تتحدى العمر، فقد تألقت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، من خلال تصميمات "KLûK CGDT"، وهو أحد مصممي جنوب أفريقيا خلال حدث أسبوع ARISE للأزياء، في لاغوس ، نيجيريا، السبت. على الرغم من بلوغها الـ 47 عامًا، إلا أن ظهورها في أي عرض أزياء يكون له مذاقه الخاص، متحدية عمرها، وقد خطفت كامبل الانظار على المنصة في لاغوس، حيث ارتدت أكثر من تصميما غير عادي خلال العرض، ومن بينهم فستان باللون الأرغواني المزين بالريش وآخر باللون الذهبي، وكانت إطلالتها في كل مرة مذهلة. ارتدت كامبل الفستان الأرغواني المذهل، الذي كشف عن ساقيها النحيلتين، وفي خصرها الرفيع الذي ربط حوله شريط من الحرير، ونسقته مع زوج من الصنادل ذات اللونين البرتقالي والأبيض المفعم بالحيوية. واكملت كامبل اطلالتها بالمكياج
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