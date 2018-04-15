غارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت برج تقوية بث اذاعي في منطقة القبرين بمديرية جبلة، في محافظة اب وسط اليمن صنعاء .
GMT 08:08 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانعصابة مسلحة تقتحم محل الياباني للصرافة في شارع المغتربين بمدينة تعز جنوب غربي اليمن ،وتنهب الأموال التي في داخله
GMT 20:56 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانأردوغان وبوتين اتفقا على مواصلة الجهود من أجل حل سياسي في سورية
GMT 20:54 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانانفجار بمنطقة تواجد ميليشيات إيران بريف حلب
GMT 10:54 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالسعودية تعلن تأييد الضربات الجوية على سورية
GMT 08:11 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانبوتين يعلن أن الضربات التي تقودها #الولايات_المتحدة على سورية بدون تفويض من مجلس_الأمن "انتهاك للقانون الدولي"
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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