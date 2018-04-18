مقتل 11 مسلحاً من طالبان في عمليات أمنية في أفغانستان

أكد مسؤولون أمنيون محليون الأربعاء أن 11 مسلحاً على الاقل من طالبان، من بينهم 3 أعضاء بارزين، قتلوا في العمليات المستمرة لقوات الامن في إقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، خلال الأسبوع الماضي، طبقاً لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 16 مسلحاً آخرين.