قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نائبا وشابين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بيت لحم، بينهم نائب.وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت النائب خالد طافش في الخمسينات من عمره، بعد دهم منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وتفتيشه.

وأضاف، ان تلك القوات اعتقلت الشابين محمد وليد الهريمي، وعيسى نادر عواد، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، في شارع الصف وسط المدينة.