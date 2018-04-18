قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، جيمس كومي، إن قيادة الرئيس دونالد ترامب للبلاد "مماثلة بشكل لافت للنظر" لأسلوب زعيم عصابة.
جاء ذلك عندما ظهر كومي ضيفاً في برنامج "ذا ليت شو" للمذيع الشهير ستيفن كولبير على شبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، للترويج لكتابه "ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة"، الذي يكشف فيه الحقائق، وصدر منتصف الليل.
وعندما سأله كولبير عن قوله في كتابه إن لدى المحيطين بترامب سمة العصابة أو أعضاء المافيا الأمريكية التي تعرف باسم "كوسا نوسترا"، قال كومي: "أسلوب القيادة في الحقيقة مماثل بشكل لافت للنظر".
وأضاف: "لا أعني بذلك أن دونالد ترامب يحطم أرجل الناس أو يرهب أصحاب المتاجر، وإنما أعني أنه عندما يقود فالأمر يتعلق فقط بالزعيم".
وقال كومي إن ترامب يبدو وأنه يفتقد في حياته عوامل خارجية مرجعية، مثل الدين أو التاريخ، يجب أن يحظى بها ليكون قائداً أخلاقياً.
وتابع كومي قائلاً، إن ترامب يمكن أن يصبح قائداً أخلاقياً إذا أحاط نفسه بأشخاص يمكن أن يمثلوا هذه العوامل الخارجية المرجعية.
وأضاف: "لكني لن أكون متشائماً".
وكان ترامب أقال كومي في مايو (أيار) من العام الماضي بينما يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في صلات محتملة بين حملة ترامب الانتخابية في 2016 والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
ورداً على سؤاله إذا ما كان تفاجأ بقرار إقالته قال كومي: "في الواقع فوجئت بالأمر جداً، لأني ظننت، أني أقود التحقيقات بشأن روسيا... ورغم تدهور علاقتنا لكن كانت إقالتي مستبعدة تماماً".
وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات كما ينفي ترامب أي تواطؤ في الأمر أو ارتكاب أفعال غير ملائمة.
GMT 09:28 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانحماس ترفض عرضاً من مصر لوقف "مسيرة العودة" وبدء مفاوصات تبادل الأسرى
GMT 09:24 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانلبنان يستعد لإجراء انتخابات برلمانية للمرة الأولى منذ عقد
GMT 09:18 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانحركة فتح تدعو إلى استمرار مسيرات العودة في غزة
GMT 09:17 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمقتل قيادي جهادي في سيناء
GMT 08:55 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمقتل 5 أشخاص بينهم قائد بالشرطة جنوب أفغانستان
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
أرسل تعليقك