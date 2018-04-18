سفير فلسطين بالقاهرة يؤكد أنه لا سلام دون الإفراج عن الأسرى

قال سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح إن اسرائيل اعتقلت في سجونها أكثر من مليون فلسطيني، واليوم يوجد أكثر من6500 أسير وأسيرة يحملون قناديل الأمل وينتظرون أن يبزغ فجر الحرية في بناء الوطن الشامل مع ابناء شعبهم وقيادتهم الباسلة.