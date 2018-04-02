المكتب التعاوني بالمشعلية بنجران ينظم درسين غداً

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمشعلية في منطقة نجران، غداً، درسين علميين بعنوان "وقفات مع آيات"، وذلك في جامع العزام بحي المشعلية بعد صلاة العشاء, وفي جامع سارة بنت محمد بالمشعلية, بعد صلاة العشاء

ويأتي الدرسين ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي