إسرائيل تقر بناء 1100 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية
GMT 22:00 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايررئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يقول إنه لن يسمح للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بأن ترفع رأسها مجددًا.
GMT 13:35 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 54 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
GMT 14:26 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن سقوط قتيل ونحو 300 جريح برصاص الاحتلال في الضفة والقطاع
GMT 13:38 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبراشتباكات بين قوات الاحتلال ومحتجين فلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة
GMT 13:11 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن سقوط 217 إصابة في مواجهات الضفة الغربية والقدس
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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