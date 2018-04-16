ألمانيا تعلن أنه لابد على روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني استهدفنا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قناة "زد.دي.إف" مساء الأحد، إن على الحكومة الألمانية افتراض أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له وزارة الخارجية انطلق من روسيا.