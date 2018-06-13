سفير السعودية لدى الولايات المتحدة يؤكد أن عمليات التحالف لتحرير مدينة الحديدة هي استمرار لدعم المملكة للشعب اليمني

أكّد الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة ، أن عمليات التحالف لتحرير مدينة الحديدة هي استمرار لدعم المملكة ودول التحالف للشعب اليمني ونصرة لإرادته الحرّة في وجه ميليشيات الفوضى والدمار المدعومة من إيران.