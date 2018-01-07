قصف عشوائي بقذائف الهاون من قبل مليشيا الحوثي على قرية المحصن وسط اليمن

قصفت بشكلٍ عشوائي مليشيا الحوثي، قذائف الهاون على قريه المحصن وجبهة كساد بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 07:24 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن
GMT 11:49 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي خلال صد قوات الجيش اليمني، هجوم لهم على منطقة المشواف بمديرية ناطع بمحافطة البيضاء، وسط اليمن.
GMT 11:32 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرمواجهات بين مليشيا الحوثي و المقاومة الشعبية بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 20:01 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايررابطة أمهات المختطفين اليمنيين تؤكد أن المختطفون لدى مليشيا الحوثي يتعرضون لألوان من التعذيب والتهديد لإجبارهم على اعترافات بتهم ليس لهم صلة بها.
GMT 19:56 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقتل أربعة عناصر من المقاومة الشعبية بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في وقت سابق بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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