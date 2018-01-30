قتلى وجرحى في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن
GMT 18:31 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف يدمر تعزيزات للحوثيين في نقيل بن غيلان قرب صنعاء
GMT 05:56 2018 الخميس ,25 كانون الثاني / ينايرانفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 13:53 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرميليشيات الحوثي تفشل فى إطلاق صاروخ باليستي ويسقط على مطار قرب مطار صنعاء
GMT 10:04 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / يناير: مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الخيامي بمديرية المعافر بمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 06:57 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي استهدفتا مبنى التلفزيون في مديرية الثورة شمال غرب العاصمة صنعاء شمال اليمن.
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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