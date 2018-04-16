معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الهيجة وسداح والبيضاء بجبهة المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وقصف مدفعي متزامنا مع غارات لطيران التحالف يستهدف مواقع الحوثيين شمال جبل قعيطة بمديرية حام في المحافظة ذاتها.